Решить пример : 2-5-4+12

Математика
Решить пример : 2-5-4+12
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на ваш вопрос равен 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
3x-1/3,5=2,8/0,7 уровнение
Ответить
Русский язык
Падание с крыш деревьев в виде капель
Ответить
Русский язык
Составить 3-5 предложений на тему начала зимы с прямой речью
Ответить
Окружающий мир
Какое число и какой месяц в День осеннего равноденствия
Ответить
Английский язык
The history project was about the foreign countries’ culture. 1) True 2) False 3) Not Stated 2. Karina wanted to be in project group with her f...
Ответить