Составить 3-5 предложений на тему начала зимы с прямой речью
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Составить 3-5 предложений на тему начала зимы с прямой речью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие снежинки тихо падают на теплую землю.И снег который с мягким хрустом шумит под ногами.Вот вечер все стихло, и с тихим игривым ветром снежинки всё кружатся и падают на землю
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