Какие вы знаете переходные пояса земли

География
Какие вы знаете переходные пояса земли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Субарктический Субэкваториальный Субтропический Субполярный
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