Спишмте рядом с каждым словом напишите проверочные слова номер упражнения номе?? 175 детский часовой шиповник грудка и так далея помогите!!!

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Спишмте рядом с каждым словом напишите проверочные слова номер упражнения номе?? 175 детский часовой шиповник грудка и так далея помогите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Детский - деточка, часовой - час, шиповник - шипы, грудка - грудочка
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