Разъясните, пожалуйста, а то это не 1-ый замечательный предел
Математика
Разъясните, пожалуйста, а то это не 1-ый замечательный предел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sinx ограничен по модулю единицей. Поэтому, при бесконечном росте Х знаменатель будет бесконечно расти. При этом предел слева и справа будет стремиться к нулю. Поэтому ответ 0.
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