Про чью любовь пишет Пушкин к Чаадаеву стихотворение?
Литература
Про чью любовь пишет Пушкин к Чаадаеву стихотворение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко всему молодому поколению России, гражданскому долгу и политической свободе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Преобразуйте двусоставные предложения в безличные: 1.Соседка по даче сегодня не ??дорова. 2. Собака не хочет этого делать. 3. Бабушка не спит...
Математика
Привет ребята, помогите решить пожалуйста. 81+9=90 9×9=81 72÷8=9 90+100=190 составь сложное выражение. Заранее спасибо!
Физика
На сколько была сжата пружина пистолета жёсткостью 40 Н/м, если при выстреле вертикально вверх «пуля» массой 2 г взлетела на высоту 15 см?