Найдите НОД 81 и 108
Математика
Найдите НОД 81 и 108
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81 = 9*9 = 3*3*3*3 108 = 27*4 = 3*3*3*2*2 НОД = 3*3*3 = 27
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