На рисунке дан план участка,периметр которого 98м9дм вычисли длину стороны AD

Математика
На рисунке дан план участка,периметр которого 98м9дм вычисли длину стороны AD
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