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Решить уравнение 1)) 3x-y^2=0 2) 4-x^2/x=3x
Алгебра
Решить уравнение 1)) 3x-y^2=0 2) 4-x^2/x=3x
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Гость:
Вроде бы так )))))))
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