Решить уравнение: 1110₂ +x₁₆ =24₁₀ Найдите чему равен x в шестнадцатиричной систе??е счисления. Помогите пожалуйста решить за 1 час!

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Решить уравнение: 1110₂ +x₁₆ =24₁₀ Найдите чему равен x в шестнадцатиричной систе??е счисления. Помогите пожалуйста решить за 1 час!

Автор: Гость