Саша пригласил Петю в гости,сказав,что живет в 6 подъезде в квартире номер 275,а этаж сказать забыл.Подойдя к дому,Петя обнаружил,что дом 16-ти этажный дом.На каком этаже живет Саша?(Во всех подъездах число квартир одинаково,на...
Математика
Саша пригласил Петю в гости,сказав,что живет в 6 подъезде в квартире номер 275,а этаж сказать забыл.Подойдя к дому,Петя обнаружил,что дом 16-ти этажный дом.На каком этаже живет Саша?(Во всех подъездах число квартир одинаково,на всех этажах число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 подъездов*16 этажей=80 этажей в 5 подъездах 275:80= 3,4375 т. Е 3 квартиры на 1 этаже. 80*3=240 квартир в 5 подъездах 275-240=35 квартир в 6 подъезде. 35:3=11,666666 т е 11 этажей полных и остаток. Ответ на 12 этаже он живет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Как написать условие задачи. мама разделила 8 пряников поровну между двумя сыновь??ми.сколько пряников получил каждый мальчик.