2.Выпишите из текста однокоренные слова, обозначьте корень.В Беловежской пуще рас??ут самые разнообразные

Русский язык
2.Выпишите из текста однокоренные слова, обозначьте корень.В Беловежской пуще рас??ут самые разнообразные
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пуще и разнообразные беловежской
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Подумай, может ли одно и то же понятие быть и родовым, и видовым.
Ответить
Русский язык
Плис помогите а как изменяются глаголы
Ответить
Английский язык
Ответь на вопрос после текста прошу мне до завтра надо очень!!!!!!
Ответить
Математика
Масса одного рельса равна 32 кг, Сколько понадобится железнодорожных вагонов груз??подъемностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для по...
Ответить
Математика
При яких значеннях х має зміст вираз (√7-4х)+(5/√х+11)
Ответить