При яких значеннях х має зміст вираз (√7-4х)+(5/√х+11)

Математика
При яких значеннях х має зміст вираз (√7-4х)+(5/√х+11)
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Гость:
Я не знає захара крим наш
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