Какое количество теплоты необходимо чтобы нагреть 3кг льда, от -5 градусов цельсия до 0 градусов цельсия?
Физика
Какое количество теплоты необходимо чтобы нагреть 3кг льда, от -5 градусов цельсия до 0 градусов цельсия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=3кг c=2100 Дж/кг*°С t1=-5 t2=0 Найти: Q-? Решение: Q=cm(t2-t1) Q=2100*3*5=31500 Дж
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