Какое количество теплоты необходимо чтобы нагреть 3кг льда, от -5 градусов цельсия до 0 градусов цельсия?

Физика

Какое количество теплоты необходимо чтобы нагреть 3кг льда, от -5 градусов цельсия до 0 градусов цельсия?

Автор: Гость