Какие органические вещества содержатся в клеточном соке центральной вакуоли? а)у??леводы б)аминокислоты в)дубильные вещества г)органические кислоты

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Так!!! Клеточный сок. Он представляет собой водный раствор различных неорганических и органических веществ. Большинство из них являются продуктами метаболизма протопласта, которые могут появляться и исчезать в различные периоды жизни клетки. Химический состав и концентрация клеточного сока очень изменчивы и зависят от вида растений, органа, ткани и состояния клетки. В клеточном соке содержатся соли, сахара (прежде всего сахароза, глюкоза, фруктоза) , органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, уксусная и др.) , аминокислоты, белки. Эти вещества являются промежуточными продуктами метаболизма, временно выведенными из обмена веществ клетки в вакуоль. Они являются запасными веществами клетки.