Какие органические вещества содержатся в клеточном соке центральной вакуоли? а)у??леводы б)аминокислоты в)дубильные вещества г)органические кислоты

Биология
Какие органические вещества содержатся в клеточном соке центральной вакуоли? а)у??леводы б)аминокислоты в)дубильные вещества г)органические кислоты
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так!!! Клеточный сок. Он представляет собой водный раствор различных неорганических и органических веществ. Большинство из них являются продуктами метаболизма протопласта, которые могут появляться и исчезать в различные периоды жизни клетки. Химический состав и концентрация клеточного сока очень изменчивы и зависят от вида растений, органа, ткани и состояния клетки. В клеточном соке содержатся соли, сахара (прежде всего сахароза, глюкоза, фруктоза) , органические кислоты (яблочная, лимонная, щавелевая, уксусная и др.) , аминокислоты, белки. Эти вещества являются промежуточными продуктами метаболизма, временно выведенными из обмена веществ клетки в вакуоль. Они являются запасными веществами клетки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подбери проверочные слова к нитка яготка
Ответить
Русский язык
Сочинение-отзыв о рассказе хромка
Ответить
Биология
Почему во время выдоха большая часть углекислого газа остается в организме?
Ответить
Математика
Төртбнрыш(тік төртбұрыш та, шаршы да емес)
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста задание 2, только первое я смог сделать помогите со вторым и т??етем
Ответить