Төртбнрыш(тік төртбұрыш та, шаршы да емес)
Математика
Төртбнрыш(тік төртбұрыш та, шаршы да емес)
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Гость:
Когда напишиш по нормальному в личку ответ напишу.. ок.
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