Сочинение-отзыв о рассказе хромка

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Сочинение-отзыв о рассказе хромка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хромка - маленькая уточка, которая по воле судьбы стала жить с людьми. Однажды её пыталась утащить крыса, сломав лапку… Как известно, природа не терпит слабых, все взрослые птицы хотели заклевать малютку. Вот она и стала жить с людьми. В рассказе Хромка Пришвин уже который раз пытается показать, что добротой и лаской можно приручить любую птицу или зверя и подружиться с ними настоящей дружбой.
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