Масса одного рельса равна 32 кг, Сколько понадобится железнодорожных вагонов груз??подъемностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км? помогите пожалуйста но пусть...
Математика
Масса одного рельса равна 32 кг, Сколько понадобится железнодорожных вагонов груз??подъемностью 60т, чтобы перевезти все рельсы, необходимые для постройки одноколейной железной дороги длиной 180 км? помогите пожалуйста но пусть понятно будет!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60+32=92(кг)-Понадобиться железнодорожных вагонов. 2) 180-92=88(км)-Одноколейной железной дороги. Ответ: 88 км.
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