Ответь на вопрос после текста прошу мне до завтра надо очень!!!!!!

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Ответь на вопрос после текста прошу мне до завтра надо очень!!!!!!
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Автор: Гость
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Гость:
Дааа я знаю чтоли в переводчик зайди
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