Решить уравнение √(2-2x)=x+3

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V - знак корня V(2-2x)= x+3 Возведем обе части уравнения в квадрат, но при условии, что правая часть также неотрицательна, как и левая: {2-2x>=0 x<=1 {x+3>=0 x>=-3 Итак, x e [-3;1] 2-2x=(x+3)^2 2-2x=x^2+6x+9 2-2x-x^2-6x-9=0 -x^2-8x-7=0 x^2+8x+7=0 D=8^2-4*1*7=36 x1=(-8-6)/2=-7 - посторонний корень x2=(-8+6)/2=-1 Ответ: x=-1