Решить уравнение 2^x+3-2^x+1=12. Помогите
Алгебра
Решить уравнение 2^x+3-2^x+1=12. Помогите
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Гость:
Так я надеюсь ты поймешь, и сори за разрешение
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