Решить уравнение 36(х-3)=10-2(х+2)
Математика
Решить уравнение 36(х-3)=10-2(х+2)
Ответ(ы):
Гость:
36х-108=10-2х-4 36х+2х=108+10-4 38х=114 х=114:38=3
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