Решить уравнение 784 плюс скобка открывается у минус 165 скобка закрывается равно 869 решить уравнение Спасибо
Математика
Решить уравнение 784 плюс скобка открывается у минус 165 скобка закрывается равно 869 решить уравнение Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
784+(х-165)=869 784+х-165=869 х=869+165-784 х=250
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