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Решить уравнение (х+1):16=3:14
Математика
Решить уравнение (х+1):16=3:14
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ на это уравнение будет х= 17 седьмых
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