Решить уравнение х в квадрате минус 12х+20=0
Алгебра
Решить уравнение х в квадрате минус 12х+20=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заданное тобой уравнение можно решить с помощью теоремы Виета С этого имеем: х1 +х2=12 х1 *х2=20 х1=2 х2=10
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