Решить уравнение срочно 6sin²x-3sinx•cosx-cos²x=1
Математика
Решить уравнение срочно 6sin²x-3sinx•cosx-cos²x=1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо все разделить на косинус квадрат, получится квадратное уравнение с тангенсом. потом дискриминант или просто 6 х2-3х=0 тангенс равен о или тангенс равен 0,5
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