Алгебра, 8 класс, Проверь себя, Глава 4, стр. 222 Авторы: Колягин, Ткачева, Федерова, Ш??бунин Очень срочно нужно решить до завтра! Буду искренне благодарна! решить уравнение: А)3x в квадрате =0 Б)(x+1)(x-1)=0 В)4x в кв...

Математика
Алгебра, 8 класс, Проверь себя, Глава 4, стр. 222 Авторы: Колягин, Ткачева, Федерова, Ш??бунин Очень срочно нужно решить до завтра! Буду искренне благодарна! решить уравнение: А)3x в квадрате =0 Б)(x+1)(x-1)=0 В)4x в квадрате - 1 =0 разложить на множители: 1)x в квадрате+x-6 2)2x в квадрате-x-3
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х²=0 х=0 (х+1)(х-1) =0 произведение =0 , если один из множителей =0 х+1=0 х₁=-1 х-1=0 х₂=1 4х² -1=0 (2х-1)(2х+1)=0 2х-1=0 2х=1 х₁=1/2 =0,5 2х+1=0 2х=-1 х₂=-1/2 =-0,5 х²+х-6 = x²+3x-2x-6 = x(x+3) +2 (-x-3) = = x(x+3)  - 2 (x+3) = (x-2)(x+3) 2x²-x-3 = 2 (x² -  1/2 x - 3/2) = 2 (x-0.5x-1.5) = 2 (x²+x- 1.5 x - 1.5 ) = =2 ( x(x+1) - 1.5 (x+1) ) = 2(x+1) (x-1.5 )
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