Алгебра, 8 класс, Проверь себя, Глава 4, стр. 222 Авторы: Колягин, Ткачева, Федерова, Ш??бунин Очень срочно нужно решить до завтра! Буду искренне благодарна! решить уравнение: А)3x в квадрате =0 Б)(x+1)(x-1)=0 В)4x в кв...

Математика

Алгебра, 8 класс, Проверь себя, Глава 4, стр. 222 Авторы: Колягин, Ткачева, Федерова, Ш??бунин Очень срочно нужно решить до завтра! Буду искренне благодарна! решить уравнение: А)3x в квадрате =0 Б)(x+1)(x-1)=0 В)4x в квадрате - 1 =0 разложить на множители: 1)x в квадрате+x-6 2)2x в квадрате-x-3

Автор: Гость