Напишите пожалуйста сочинение о школе будущего в космосе.(10-15 предложений)

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Напишите пожалуйста сочинение о школе будущего в космосе.(10-15 предложений)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу предложить наброски к такому сочинению.                                         В сравнительно недалеком будущем будет при освоении нашей солнечной системы вначале будет заселяться  ближний космос:орбитальные научные станции,Луна,возможно,астероиды. Больше всего поселение будет на Луне. Учеников-детей и студентов придется учить в основном дистанционно.Вероятно,в их поселениях будут учителя-организаторы,а преподавать разные предметы будут с Земли и частично с Луны. Придется еще придумать особую быструю связь. Ну,и ,конечно,будут обучающие роботы.
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