Напишите пожалуйста сочинение о школе будущего в космосе.(10-15 предложений)

Гость: Гость:

Могу предложить наброски к такому сочинению. В сравнительно недалеком будущем будет при освоении нашей солнечной системы вначале будет заселяться ближний космос:орбитальные научные станции,Луна,возможно,астероиды. Больше всего поселение будет на Луне. Учеников-детей и студентов придется учить в основном дистанционно.Вероятно,в их поселениях будут учителя-организаторы,а преподавать разные предметы будут с Земли и частично с Луны. Придется еще придумать особую быструю связь. Ну,и ,конечно,будут обучающие роботы.