Чем отличается природные волокна от химических
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Чем отличается природные волокна от химических
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Гость:
Химические волокна - волокна, которые производят искусственым путём на промышленных предприятиях, а природные - те, которые сами растут
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