Что обвзночает слово дрививка

Биология
Что обвзночает слово дрививка
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такого слова вобще не существует
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Знайти член геометричної прогресії,якщо b14=-3/8 b15=1/4
Ответить
Физика
Какую мощность развивает при прыжке в высоту спортсмен массой 75кг , если при прыжке его центр тяжести поднимается на 1,3м , а продолжение толчка 0...
Ответить
Геометрия
На стороне вс прямоугольного треугольника АВСД у которого АВ=24 и АД=31 отмечена точка Е так, что угол ЕАВ 45 градусов. Найдите ЕД (рисунок на фото)
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите зад номер 11
Ответить
Русский язык
Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга ?
Ответить