Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга?

Русский язык
Что общего между предлогами и союзами и чем они отличаются друг от друга?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее - служебные части речи. Отличие  - предлог служит для пояснения, а союз соединяет два простых предложения в одно сложное( или объединяет однородные члены предложения)
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