Какую мощность развивает при прыжке в высоту спортсмен массой 75кг , если при прыжке его центр тяжести поднимается на 1,3м , а продолжение толчка 0,2с ?

Физика

Какую мощность развивает при прыжке в высоту спортсмен массой 75кг , если при прыжке его центр тяжести поднимается на 1,3м , а продолжение толчка 0,2с ?

Автор: Гость