Какую мощность развивает при прыжке в высоту спортсмен массой 75кг , если при прыжке его центр тяжести поднимается на 1,3м , а продолжение толчка 0,2с ?
Физика
Какую мощность развивает при прыжке в высоту спортсмен массой 75кг , если при прыжке его центр тяжести поднимается на 1,3м , а продолжение толчка 0,2с ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=A/t=F*S/t=mgS/t=75*10*1.3/0.2=4875(Вт)=4,9(кВт)
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