5/12y-3/4=1/2; 1/3x+5/6x-1=1 1/3
Математика
5/12y-3/4=1/2; 1/3x+5/6x-1=1 1/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12у-3/4=1/2 5/12у=1/2+3/4=2/4+3/4 5/12у=5/4 у=5/4:5/12=5/4*12/5 у=3 1/3х+5/6х-1=1 1/3 1/3х+5/6х=1 1/3+1 2/6х+5/6х=2 1/3 7/6х=2 1/3 х=2 1/3:7/6=7/3*6/7 х=2 2-2/5х=-1/5х+3 -2/5х+1/5х=-2+3 -1/5х=1 х=1:(-1/5) х=-5
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