Ребята помогите пожалуйста 2 класс. Вычисли с помощью сложения. 5см×2=5см+5см= см. 7л×4. 30кг×3. 50см×2. 22дм×3. 300кг×2
Математика
Ребята помогите пожалуйста 2 класс. Вычисли с помощью сложения. 5см×2=5см+5см= см. 7л×4. 30кг×3. 50см×2. 22дм×3. 300кг×2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см *2 = 5 см+5см= 10 см . 7 л *4 =28 л . 30 кг * 3 =90 кг .50 см * 2 =100 см = 10 дм . 22дм * 3 =60 дм 6 см . 300кг * 2 =600 кг
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