Решить уравнение в скобках игрек плюс 26,1 скобка закрывается умножить на 2,3 равно 70,84
Математика
Решить уравнение в скобках игрек плюс 26,1 скобка закрывается умножить на 2,3 равно 70,84
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,3у+60,03=70,84 2,3у=70,84-60,03 2,3у=10,81 у=10,81:2,3 у=4,7
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