Решите уравнение (14y+21)(1,8-0,3y)=0

Математика
Решите уравнение (14y+21)(1,8-0,3y)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение двух множителей равно 0,когда хотя бы один множитель равен 0 14y+21=0 или 1,8-0,3y=0 y=- 21:14           -0.3y=-1.8 y= - 3/2=- 1.5         y= - 1.8:(-0.3)                                  y=6 Ответ 6 и -1,5
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