Примеры: 1)0.2х = 0.49 2)3.5:х=0.07 3)(0.5х-5.12)*0.44=0.6952. Задание: Вычислите площадь прямоуго??ьника и округлите его до десятых,если длина прямоугольника 5.4 м,а ширина составляет от длины 0.8.

Математика
Примеры: 1)0.2х = 0.49 2)3.5:х=0.07 3)(0.5х-5.12)*0.44=0.6952. Задание: Вычислите площадь прямоуго??ьника и округлите его до десятых,если длина прямоугольника 5.4 м,а ширина составляет от длины 0.8.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.2х = 0.49 х=0,49:0,2 х=2,45 2)3.5:х=0.07 х=3,5:0,07 х=50 3)(0.5х-5.12)*0.44=0.6952 0.5х-5.12=0.6952:0,44 0.5х-5.12=1,58 0,5х=1,58+5,12 0,5х=6,7 х=6,7:0,5 х=13,4 4. 5,4*0,8=4,32 S=4,32*5,4≈23,3м²
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