Примеры: 1)0.2х = 0.49 2)3.5:х=0.07 3)(0.5х-5.12)*0.44=0.6952. Задание: Вычислите площадь прямоуго??ьника и округлите его до десятых,если длина прямоугольника 5.4 м,а ширина составляет от длины 0.8.

Математика

Примеры: 1)0.2х = 0.49 2)3.5:х=0.07 3)(0.5х-5.12)*0.44=0.6952. Задание: Вычислите площадь прямоуго??ьника и округлите его до десятых,если длина прямоугольника 5.4 м,а ширина составляет от длины 0.8.

Автор: Гость