Решите столбиком пример 0.75:0.2

Математика
Решите столбиком пример 0.75:0.2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 0.75:0.2  = 7,5 :2 =3,75     7,5   : 2   -6         3,75       15    -14        10       -10          0
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