Решите столбиком пример 0.75:0.2
Математика
Решите столбиком пример 0.75:0.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.75:0.2 = 7,5 :2 =3,75 7,5 : 2 -6 3,75 15 -14 10 -10 0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Запишите сумму и разность двух выражений и упрасти их: а)-4-7а и -а+3,2+2,5а б)3,1 n -5 и 9 n-10,5 n +6 в)-б + 6,3 и 15б - 17,2б -8б
Русский язык
Маша и Миша играли в мяч. Мяч упал в кусты. Дети позвали тётю Лену.Тётя Лена принесла им мяч. Подчеркнуть буквы е, ё, и, ю, я, стоящие после мягких...