В самоваре 10л воды,а в чайнике на 4 л меньше.Сколько л.в чайнике.10-4=6л.Составить задачу,в 2 действия.
Математика
В самоваре 10л воды,а в чайнике на 4 л меньше.Сколько л.в чайнике.10-4=6л.Составить задачу,в 2 действия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько больше воды в самоваре, чем в чайнике?
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