Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.

Математика

Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.

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