Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.
Математика
Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=200мм a и b- стороны прямоугольника a=x, b=3x, тогда x+3x+x+3x=200 8x=200 x=25мм Сторона a=25мм Сторона b=3*25=75мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Спасите! 1.написать 4 изомера для альдегида,имеющего формулу C9H19-C=(Вверх)-H(вниз). Дать название веществам. 2.Дать название взаимодействия Cu(...
Окружающий мир
Математика