Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.

Математика
Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=200мм a и b- стороны прямоугольника a=x, b=3x, тогда x+3x+x+3x=200 8x=200 x=25мм Сторона a=25мм Сторона b=3*25=75мм
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