Автомат упаковывает в плёнку учебники по 2 учебника в каждую упаковку за час автомат упаковал 2032 учебника сколько упаковок изготовил автомат

Математика
Автомат упаковывает в плёнку учебники по 2 учебника в каждую упаковку за час автомат упаковал 2032 учебника сколько упаковок изготовил автомат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автомат изготовил 1016 упаковок
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