Автомат упаковывает в плёнку учебники по 2 учебника в каждую упаковку за час автомат упаковал 2032 учебника сколько упаковок изготовил автомат

Математика

Автомат упаковывает в плёнку учебники по 2 учебника в каждую упаковку за час автомат упаковал 2032 учебника сколько упаковок изготовил автомат

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