Напишите 1,3,4. Зарание спасибо. Пожалуйста не пишите "не понимаю" "Не знаююю" и т.д. Прошу!
Қазақ тiлi
Напишите 1,3,4. Зарание спасибо. Пожалуйста не пишите "не понимаю" "Не знаююю" и т.д. Прошу!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Какой спорт больше всего вам нравится) Например: мне нравится легкая атлетика и я занимаюсь легкой атлетикой так как очень помогает для дыхательной системы. Очень полезна для здоровья человека.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Авторы сказок: 1.)А.Пушкина: ... , ... . 2.)Г.-Х.Андерсена: ... , ... , ... , ... . 3.)Ш.Перро: ... . 4.)Братья Гримм: ... . 5.)Русская ...
Математика
Решите пожалуйста 2 задачи,просто у меня не хватает баллов((( Задача №1 Нужно пер??везти 540 т угля на трёх машинах . За сколько дней это можно...
Математика