Напишите 1,3,4. Зарание спасибо. Пожалуйста не пишите "не понимаю" "Не знаююю" и т.д. Прошу!

Қазақ тiлi
Напишите 1,3,4. Зарание спасибо. Пожалуйста не пишите "не понимаю" "Не знаююю" и т.д. Прошу!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Какой спорт больше всего вам нравится) Например: мне нравится легкая атлетика и я занимаюсь легкой атлетикой так как очень помогает для дыхательной системы. Очень полезна для здоровья человека.
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