Составить проект по окружающему.на тему .какие бывают леса
Окружающий мир
Составить проект по окружающему.на тему .какие бывают леса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревя бывают разными хвойными густыми тёмными и берёзывыми дубовыми
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