Авторы сказок: 1.)А.Пушкина: ... , ... . 2.)Г.-Х.Андерсена: ... , ... , ... , ... . 3.)Ш.Перро: ... . 4.)Братья Гримм: ... . 5.)Русская народная сказка: ... . СКАЗКИ! Сказка о мертвой царевне и семи богатырях,Сказка о з...
Математика
Авторы сказок: 1.)А.Пушкина: ... , ... . 2.)Г.-Х.Андерсена: ... , ... , ... , ... . 3.)Ш.Перро: ... . 4.)Братья Гримм: ... . 5.)Русская народная сказка: ... . СКАЗКИ! Сказка о мертвой царевне и семи богатырях,Сказка о золотом петушке,Стойкий оловянный солдатик,Дикие лебеди,Новый наряд короля,Снежная королева,Бобовое зёрнышко,Красная шапочка,Бременские музыканты. ПИШИТЕ ТАК! А.Пушкин: (например) Сказка о царевне ...............
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)А.Пушкина: , Сказка о мертвой царевне и семи богатырях,Сказка о золотом петушке... . 2.)Г.-Х.Андерсена: ..Стойкий оловянный солдатик. , .Снежная королева.. , ..Новый наряд короля. , .. 3.)Ш.Перро: ... . 4.)Братья Гримм: ... .Бременские музыканты 5.)Русская народная сказка Дикие лебеди Бобовое зёрнышкоКрасная шапочка литературно обработана Шарлем Перро, позже была записана братьями Гримм.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пожалуйста 2 задачи,просто у меня не хватает баллов((( Задача №1 Нужно пер??везти 540 т угля на трёх машинах . За сколько дней это можно...
Математика
Математика
Найди корень каждого уравнение 1)x+14=92 2)619+x=8209 пожалуйста памагити Нада столбиком п??ис памагити