Авторы сказок: 1.)А.Пушкина: ... , ... . 2.)Г.-Х.Андерсена: ... , ... , ... , ... . 3.)Ш.Перро: ... . 4.)Братья Гримм: ... . 5.)Русская народная сказка: ... . СКАЗКИ! Сказка о мертвой царевне и семи богатырях,Сказка о з...

Математика

Авторы сказок: 1.)А.Пушкина: ... , ... . 2.)Г.-Х.Андерсена: ... , ... , ... , ... . 3.)Ш.Перро: ... . 4.)Братья Гримм: ... . 5.)Русская народная сказка: ... . СКАЗКИ! Сказка о мертвой царевне и семи богатырях,Сказка о золотом петушке,Стойкий оловянный солдатик,Дикие лебеди,Новый наряд короля,Снежная королева,Бобовое зёрнышко,Красная шапочка,Бременские музыканты. ПИШИТЕ ТАК! А.Пушкин: (например) Сказка о царевне ...............

Автор: Гость