Яблок-2,4 кг=1 кг-0,6 руб Абрикосов-1,5 кг= 1кг-?руб Всего-3,39 руб
Математика
Яблок-2,4 кг=1 кг-0,6 руб Абрикосов-1,5 кг= 1кг-?руб Всего-3,39 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2,4кг*0,6руб=1,44руб ( яблоки) 2) 3,39руб-1,44руб=1,95руб ( абрикосы) 3) 1,95руб :1,5кг=1,3руб ( стоит 1 кг абрикосов)
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