Какая птица может ходить под водой? воробей, гусь, оляпка, ворона
Окружающий мир
Какая птица может ходить под водой? воробей, гусь, оляпка, ворона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оляпка. Оляпка, бегающая по дну ручьев, распускает крылья, чтобы удержаться в воде)
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