В выпускных классах всего 53 мальчика и 37 девочек Какова вероятность, что случайны?? образом выбранный выпускник окажется мальчиком? Ответ указать до 0.01

Алгебра

В выпускных классах всего 53 мальчика и 37 девочек Какова вероятность, что случайны?? образом выбранный выпускник окажется мальчиком? Ответ указать до 0.01

Автор: Гость