В выпускных классах всего 53 мальчика и 37 девочек Какова вероятность, что случайны?? образом выбранный выпускник окажется мальчиком? Ответ указать до 0.01
Алгебра
В выпускных классах всего 53 мальчика и 37 девочек Какова вероятность, что случайны?? образом выбранный выпускник окажется мальчиком? Ответ указать до 0.01
Ответ(ы) на вопрос:
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Мальчиков: 53 чел. Девочек: 37 человек Всего: 53+37= 90 человек Событие А - Случайно выбранный выпускник окажется мальчиком Р(А)=53/90 = 0,5(8) ≈0,59 - искомая вероятность
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