Y^3+y^6 разложииь на множ

Алгебра
Y^3+y^6 разложииь на множ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yˇ3+yˇ6=yˇ3(1+yˇ3)=yˇ3(1+y)(1-y+yˇ2)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В выпускных классах всего 53 мальчика и 37 девочек Какова вероятность, что случайны?? образом выбранный выпускник окажется мальчиком? Ответ указать...
Ответить
Математика
Вставьте вместо точек пропущенные числа . а) 820дм3=...м3 б)1000000м3=...дм3 в)1,3км3=...м3 д)3м3=...мм3
Ответить
Математика
Найди стороны прямоугольника, периметр которого равен 200 мм,длина 1 стороны в 3 раз?? больше, чем длина другой стороны. ОЧЕНЬ СРОЧНО❗❗❗❗❗
Ответить
Русский язык
звуко-буквенный разбор слова Зарубки
Ответить
Окружающий мир
Какая птица может ходить под водой? воробей, гусь, оляпка, ворона
Ответить