Маша и Миша играли в мяч. Мяч упал в кусты. Дети позвали тётю Лену.Тётя Лена принесла им мяч. Подчеркнуть буквы е, ё, и, ю, я, стоящие после мягких согласных

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Маша и Миша играли в мяч. Мяч упал в кусты. Дети позвали тётю Лену.Тётя Лена принесла им мяч. Подчеркнуть буквы е, ё, и, ю, я, стоящие после мягких согласных

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