Маша и Миша играли в мяч. Мяч упал в кусты. Дети позвали тётю Лену.Тётя Лена принесла им мяч. Подчеркнуть буквы е, ё, и, ю, я, стоящие после мягких согласных
Русский язык
Маша и Миша играли в мяч. Мяч упал в кусты. Дети позвали тётю Лену.Тётя Лена принесла им мяч. Подчеркнуть буквы е, ё, и, ю, я, стоящие после мягких согласных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчёркивайте эти буквы в словах: МИша, игралИ, мЯч, детИ, позвалИ, тЁтЮ, ЛЕну, тЁтЯ, ЛЕна, принЕсла. Помоему так.
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