Решить уравнение в скобках Z минус 1,2 скобка закрывается разделить на 0,6 равно 21,1
Математика
Решить уравнение в скобках Z минус 1,2 скобка закрывается разделить на 0,6 равно 21,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(z-1,2):0,6=21,1 z-1,2=21,1*0,6 z-1,2=12,66 z=12,66+1,2 z=13,86 проверяем (13,86-1,2):0,6=2,1 12,66:0,6=21,1 21,1=21,1
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